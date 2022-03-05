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Giriş Tarihi: 5.3.2022

81 ilde deprem tatbikatı yapıldı

ANKARA
81 ilde deprem tatbikatı yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Türkiye genelindeki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Afet tatbikat yılı ilan edilen 2022'de 54 bin 302 tatbikat yapılacağını ifade eden Soylu, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu söyledi. Son dönemlerde deprem ve diğer afetlerle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Soylu, " 2019 ve 2020 afetlere hazırlık, 2021 ise afet eğitim yılı ilan edildi. Bu kapsamda 56 milyon kişiye ulaşıldı. Bu yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız" ifadelerini kullanırken Bakan Özer, "2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini tamamlayacağız, yıkılan okul binaları yerine yeni okullarımızı ikame edeceğiz" dedi.

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81 ilde deprem tatbikatı yapıldı
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