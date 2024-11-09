81 İlde dolandırmadık adam bırakmadı

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Trabzon, Van, Ağrı, Muş, Samsun, Kayseri, Sivas ve daha birçok ilde telefonla aradığı kişileri dolandıran ve binlerce lira lira alan dolandırıcı Okan A. sonunda yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Pendik'te saklandığı adreste yakalanan Okan A.'nın 42 suç kaydının yanı sıra 118 dosyadan aranmasının olduğu ayrıca da hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.2020'den beri firari durumda olan Okan A.'nın Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Hakkında 100 bin liraya yakın para cezası da bulunan azılı dolandırıcı Okan A.'nın evinde bir adet bilgisayar da ele geçirdi. Yapılan ön incelemede bilgisayarda yaklaşık 400 bin adet telefon numarasının kayıtlı olduğu görüldü. Numaraların yasadışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirildi. Savcı talimatına istinaden bilgisayar gerekli inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Okan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.