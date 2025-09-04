81 ilde göçmek kaçaklığı operasyonu: 8’i yabancı uyruklu 46 şüpheli yakalandı

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8'i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.