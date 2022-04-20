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Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:10

81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı

DHA
81 ilde ’kumar’ uygulaması: 49 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170  iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 30 bin 10 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı.

Uygulamada 20 bin 397 iş yeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 566 kişi yakalandı; 134 kişi hakkında adli, 843 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. 170 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca 8 tabanca, 3 av tüfeği, 228 mermi, 14 oyun ve kumar makinesi, 5 tombala makinesi, 1100 gram esrar, 14 gram bonzai, 35 captagon, 5 bin 831 kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyal ele geçirildi.

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81 ilde 'kumar' uygulaması: 49 gözaltı
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