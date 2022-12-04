81 ilde ’kumar’ ve ’yasa dışı bahis’ uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 33 bin 993 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı. Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 15 bin 308 iş yeri ile deniz araçları ve 415 dernekte 16 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 289 kişi yakalandı.