81 ilde “MERCEK-27” operasyonu: Ruhsatsız silahlara büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür operasyonların asıl hedefinin "önleyicilik" olduğunu belirterek, "Suç oluşmadan önlemek en önemli görevimizdir" dedi. Yerlikaya, ruhsatsız silahlara karşı mücadelenin tüm toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi, 7'den 70'e milletimizin her bir ferdi, sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız, kanaat önderlerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalarımızla birlikte yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI: "SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, evler, iş yerleri, halka açık alanlar ve yol aramaları dahil olmak üzere geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek, bu operasyonlara katılan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti ve ekledi: "Allah ayağınıza taş değdirmesin."