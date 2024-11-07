Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde “MERCEK-27” operasyonu: Ruhsatsız silahlara büyük darbe
Giriş Tarihi: 7.11.2024 08:40 Son Güncelleme: 7.11.2024 09:14

81 ilde “MERCEK-27” operasyonu: Ruhsatsız silahlara büyük darbe

Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen “MERCEK-27” operasyonuyla, ruhsatsız silah taşıyan şahıslar ve silah kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Operasyonlar sonucunda 1.100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 2 bin 274 silah ele geçirilirken bin 664 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
81 ilde MERCEK-27 operasyonu: Ruhsatsız silahlara büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür operasyonların asıl hedefinin "önleyicilik" olduğunu belirterek, "Suç oluşmadan önlemek en önemli görevimizdir" dedi. Yerlikaya, ruhsatsız silahlara karşı mücadelenin tüm toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi, 7'den 70'e milletimizin her bir ferdi, sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız, kanaat önderlerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalarımızla birlikte yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI: "SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, evler, iş yerleri, halka açık alanlar ve yol aramaları dahil olmak üzere geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek, bu operasyonlara katılan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti ve ekledi: "Allah ayağınıza taş değdirmesin."

ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilde “MERCEK-27” operasyonu: Ruhsatsız silahlara büyük darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA