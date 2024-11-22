81 ildeki sağlık ekiplerine ‘İstanbul’a destek’ paylaşımı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yaptığı eşleşmelere göre İstanbul'da olası bir depremde Silivri-Çatalca-Arnavutköy-Büyükçekmece- Esenyurt'a Van, Bitlis, Ağrı, Hakkari'den; Beylikdüzü-Avcılar-Başakşehir- Küçükçekmece'ye Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'den; Bağcılar-Bahçelievler-Bakırköy'e İzmir, Denizli, Uşak-Aydın ve Muğla'dan, Esenler- Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Güngören- Zeytinburnu'na Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Bayburt'tan, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Kağıthane'ye Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'dan, Eyüpsultan-Sarıyer-Şişli- Sultangazi'ye Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'den, Şile-BeykozÜsküdar'a Konya, Aksaray ve Karaman'dan, Ümraniye- Ataşehir-Kadıköy'e Samsun, Çorum, Amasya, Ordu'dan, Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli-Kartal-Maltepe'ye Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop'tan, Tuzla-Pendik-Adalar'a Afyonkarahisar, Isparta, Burdur'dan yardım ve destek ulaşacak.