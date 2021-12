81 ilden 120 insani yardım TIR’ı mazlumlar için yola çıktı

Suriye'de 12 yıldır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda hayat koşulları gittikçe zorlaşıyor. Çadırların ısınması, çocukların, kadınların ve yaşlıların soğuktan etkilenmemesi için İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da harekete geçti. İstanbul'daki uğurlama töreni, Ümraniye Hekimbaşı Spor Sosyal Tesisleri yanında gerçekleştirildi. Törene, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AK Parti Ümraniye İl Başkanı Av. Mahmut Emin Mollaoğlu, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.



"KAN VE GÖZYAŞI DİNMİYOR"





Selamlama konuşmasını yapan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, "Bugün insan hakları günü ama gönül coğrafyalarımızda yaşanan kan ve gözyaşı dinmiyor. Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Arakan'da, Gazze'de ve Kudüs'te yaşanan acılar hâlâ vicdanları yaralıyor" dedi. Mehmet Kesmen şunları söyledi: "İHH olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek yola çıkmıştık bu sene de "Kış Kapıda; Yalnız Bırakma" diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde 81 ilden insani yardım TIR'ları mazlumlar için yola çıkıyor."



"EVLER EKMEKSİZ KALMASIN"





Tüm hayırsever insanlardan ve kurumlardan başatılan kampanyaya destek olmalarını beklediklerini vurgulayan Kesmen, "Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın. Çadırlar ısınsın. Tavanı akan çadırlarda insanlar geceleri soğukla mücadele etmesin. Soğuk havada ve çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuk kalmasın. Evler ekmeksiz kalmasın. Bugün buradan ülkemizin ve dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı ve onlara umut olacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz" şeklinde konuştu.



"ENSAR OLMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

Birlikte olunca çok güzel işler yapılacağını ifade eden İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ise "Mazlumların yanında olmak herkese nasip olmuyor. Dünyada herkes bir gün mülteci ya da muhacir olabilir. Ama Allah herkese ensar olmayı nasip etmez. Sizler bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bugün aramızda Pakistan'dan, Bosna'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan katılımcılar var" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE KADAR MAZLUMLARI DÜŞÜNEN ÜLKE YOK"





AK Parti Ümraniye İl Başkanı Av. Mahmut Emin Mollaoğlu ise konuşmasına geçtiğimiz haftalarda iyilik yolunda vefat eden 4 genç için rahmet dileyerek başladı. Mollaoğlu, şöyle devam etti: "Bizlere düşen bu yardımları mazlumlara ulaştırmak. Dünyada birçok Müslüman ülkesi var. Fakat içlerinde Türkiye kadar bu mazlumları ve mağdurları düşünen yok. Belediyemize ve İHH'ya teşekkür ediyorum."



"HER GÜN İNSAN HAKLARI GÜNÜ"





Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kendileri için her gün insan hakları günü olduğunu ve insan haklarının çiğnendiği her günün onlar için önemli olduğunu vurguladı. Yıldırım, şunları söyledi: "İnsanlık, tarihte olmadığı kadar zor günlerden geçiyor. Kaoslar, savaşlar, açlıktan bitap düşen insan sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Bazı ülkeler ne yazık ki zulmü görmezden geliyor. Kimisi de zulmü alkışlıyor. Fakat Türkiye olarak biz hamd olsun tarihte olduğu gibi yine mazlumların, mağdurların yanındayız. Nerede elinden hakları alınan bir yetim var ise biz oradayız. Ekonominin zorlaştığı bugünlerde bile milletimizin yardımlarını esirgemiyor. Ümraniye olarak İHH ile birlikte 3 senedir bu çalışmalara destek oluyoruz. İyi ki İHH var. Bu sene de 5 TIR'la belediye olarak bu çalışmalara destek oluyoruz."



DUALARLA UĞURLANDI





İlçe Müftüsü Muharrem Gül'ün ettiği duanın ardından içerisinde gıda, giysi, yakacak gibi çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı TIR'lar, mazlum ve mağdurlara ulaştırılmak üzere Suriye'ye uğurlandı. Uğurlanan son 120 TIR'la birlikte kampanya kapsamında 1 Kasım 2021'den bu yana gönderilen TIR sayısı 228'e ulaştı. Kampanya, kış boyunca devam edecek.