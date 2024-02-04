81 ili dolandırdı İstanbul’da yakalandı

ESENYURT'TA LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a giriş yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o dolandırıcının Esenyurt'ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti. Dün gece yapılan operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. İşlemlerinin ardından sevk mahkemeye sevk edildi.