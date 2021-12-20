Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda katlettikten sonra kızını aradı ve...

Gemlik'in Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında yaşayan Ali Kemal ve Gülser U. çifti günün sonunda uyumak için yatağa yattı. Ali Kemal U., ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yataktan kalkarak tüfeği eline aldı ve o sırada uyuyan eşini başından vurdu. Talihsiz yaşlı kadın, hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi.
KIZI POLİSE HABER VERDİ
Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.