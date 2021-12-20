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Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:11 Son Güncelleme: 20.12.2021 11:01

Bursa'da dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda katlettikten sonra kızını aradı ve...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda katlettikten sonra kızını aradı ve...

Bursa’da yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal U., yatakta uyuyan 77 yaşındaki eşi Gülser U.’yu başından tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra yaşlı adam kızını arayarak, “anneni öldürdüm” dedi.

Gemlik'in Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında yaşayan Ali Kemal ve Gülser U. çifti günün sonunda uyumak için yatağa yattı. Ali Kemal U., ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yataktan kalkarak tüfeği eline aldı ve o sırada uyuyan eşini başından vurdu. Talihsiz yaşlı kadın, hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi.

KIZI POLİSE HABER VERDİ

Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Bursa'da dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda katlettikten sonra kızını aradı ve...
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