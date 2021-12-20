Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda katlettikten sonra kızını aradı ve...

Gemlik'in Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında yaşayan Ali Kemal ve Gülser U. çifti günün sonunda uyumak için yatağa yattı. Ali Kemal U., ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yataktan kalkarak tüfeği eline aldı ve o sırada uyuyan eşini başından vurdu. Talihsiz yaşlı kadın, hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi.