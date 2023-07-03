81 yaşındaydı: Önce karısını sonra kendisini vurdu!

Olay esnasında çamaşır astığını belirten Naime Çoban, "Çamaşır asıyordum, ben içeri girmeden 4 el ateş geldi. Eyvah dedim bir şey oldu herhalde. Baktım kadın yerde yatıyordu. Bizim bina sakinimiz koştu 'yetişen yok mu, ambulansı arayın' dedi. Aradılar ambulans hemen yetişti. Biz sadece Yozgatlı olduğunu biliyoruz, söylentiler var" ifadelerini kullandı.