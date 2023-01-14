İzmir açıklarında 40 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak'ta Çeşme ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 Türk vatandaşı ve 56 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün içerisinde Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğunu belirleyen ekipler, lastik botu durdurmaları sonucunda içerisindeki 26 kaçak göçmeni de yakaladı.