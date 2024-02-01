82 yaşındaki adam sulama kanalına düşüp öldü

Mersin merkez Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde iki yol arasında bulunan içinde yıllardır su bulunmayan üstü açık kanaletin yanından geçen olan Salih Teke (82) adlı kişi iddiaya göre dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevreden geçenlerin olay yerine çağırdıkları 112 Acil Servis ekipleri kaneletin içinden çıkarılan Salih Teke'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Teke'ye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak ölürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.