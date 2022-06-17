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Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:35 Son Güncelleme: 17.6.2022 10:49

83 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

ABBAS ÇAKAR
83 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile güvenlik güçleri tarafından yakalanan 83 düzensiz göçmenin daha tamamlanan işlemleri sonrası sınırdışı edildiği belirtildi.

Kocaeli Valiliği yapmış olduğu yazılı açıklama ile ülkemize yasa dışı yollar ile girmiş olan 83 düzensiz göçmenin daha yakalamadığı ve biten işlemleri sonrası sınır dışı edildiklerini duyurdu. Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 9 düzensiz göçmen 14 Haziran 2022 tarihinde, 74 düzensiz göçmen ise 16 Haziran 2022 tarihinde olmak üzere toplam 83 yabancı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı operasyonu neticesinde ülkelerine gönderilmiştir.Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

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83 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi
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