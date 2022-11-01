83 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Fethiye açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince bir lastik bot durduruldu ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı. Datça açıklarında içerisinde göçmenlerin olduğu lastik bot arızalanarak sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtardı. Bodrum açıklarında ise Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 göçmen kurtarıldı.