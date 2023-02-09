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Giriş Tarihi: 9.2.2023 18:46 Son Güncelleme: 9.2.2023 18:48

83. saatte gelen mucize

Eda Büyükçapar, 83 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
83. saatte gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli deprem sonucundaki yıkımda 83 saat geride kalırken, 23 yaşındaki Eda Büyükçapar Trabzon caddesinde bulunan Kardeşler apartmanından sağ olarak kurtarıldı. Kurtuluşu "mucize" olarak adlandırılan Eda Büyükçapar'ın babası Hamza Büyükçapar'ın enkaz altından ölü olarak çıkarıldığı, annesi ve 3 ağabeyinin ise halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

Türkiye depremlerle yıkılan şehirlere ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları 3 günü geride bırakarak tüm titizliğiyle devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları binlerce noktada titiz ve hummalı bir şekilde mucize kurtuluşlar için devam ediyor. Bu çalışmaların sürdüğü noktalardan bir tanesi de Kahramanmaraş merkez. Arama kurtarma çalışmalarında 3 gün geride kaldı.

Kahramanmaraş Trabzon caddesindeki arama kurtarma çalışmaları bütün titizliğiyle sürerken, Kardeşler apartmanından alınan ses üzerine ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Uzun uğraşlar sonucunda arama kurtarma çalışmalarında 83. saate girilirken, 23 yaşındaki Eda Büyükçapar enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

83 saat sonra enkazdan kurtuluşu "mucize" olarak adlandırılan Eda Büyükçapar'ın babası Hamza Büyükçapar'ın enkaz altından ölü olarak çıkarıldığı, annesi ve 3 ağabeyinin ise halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

Büyükçapar ailesinin çocuklarının farklı yerlerde yaşadığı, sadece haftasonları bir araya geldiği öğrenildi.

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83. saatte gelen mucize
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