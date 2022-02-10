Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu, sınır boyunda askerlik yapan Mehmetçikler için evinde yün çoraplar ördü. Zeliha nine Develi Kaymakamı Sinan Aslan'a haber göndererek, "Çorapları askerlere ulaştırsın" dedi. Bunun üzerine Zeliha nineyi evinde ziyaret eden Kaymakam Sinan Aslan, çorapları alarak Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki askerlere ulaştı.

"ELLERİNDEN ÖPERİZ"

Çorapları giyen Mehmetçikler ise sosyal medya üzerinden Zeliha nineye videolu teşekkür mesajı gönderdi. Askerler mesajlarında "Develi Gümüşören Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Kurtoğlu teyzemiz kendi elleriyle ördüğü çorapları huduttaki askerlere göndermiş, kendisinden Allah razı olsun. Ellerinden öperiz. Bu çorapların bize ulaşmasında yardımcı olan Develi Kaymakamı Sinan Aslan beye de çok teşekkürler ediyoruz. Sizler var oldukça biz burada gönül rahatlığıyla görev yapıyoruz, sizin de içiniz rahat olsun ki biz nöbetteyiz, sizler de gönül rahatlığı ile evlerinizde oturabilirsiniz" ifadelerine yer verdiler.





83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı | Video