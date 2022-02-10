Haberler Yaşam Haberleri 83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Giriş Tarihi: 10.2.2022 10:57 Son Güncelleme: 10.2.2022 11:35

83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Kayserili 83 yaşındaki Zeliha Kurtoğlu, sınırda görev yapan Mehmetçiklerin üşümemesi için çorap ördü. Develi Kaymakamlığı ise çorapları sınırdaki askerlere ulaştırdı. Çorapları giyen Mehmetçikler ise Zeliha nineye videolu teşekkür mesajı gönderdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu, sınır boyunda askerlik yapan Mehmetçikler için evinde yün çoraplar ördü. Zeliha nine Develi Kaymakamı Sinan Aslan'a haber göndererek, "Çorapları askerlere ulaştırsın" dedi. Bunun üzerine Zeliha nineyi evinde ziyaret eden Kaymakam Sinan Aslan, çorapları alarak Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki askerlere ulaştı.

"ELLERİNDEN ÖPERİZ"

Çorapları giyen Mehmetçikler ise sosyal medya üzerinden Zeliha nineye videolu teşekkür mesajı gönderdi. Askerler mesajlarında "Develi Gümüşören Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Kurtoğlu teyzemiz kendi elleriyle ördüğü çorapları huduttaki askerlere göndermiş, kendisinden Allah razı olsun. Ellerinden öperiz. Bu çorapların bize ulaşmasında yardımcı olan Develi Kaymakamı Sinan Aslan beye de çok teşekkürler ediyoruz. Sizler var oldukça biz burada gönül rahatlığıyla görev yapıyoruz, sizin de içiniz rahat olsun ki biz nöbetteyiz, sizler de gönül rahatlığı ile evlerinizde oturabilirsiniz" ifadelerine yer verdiler.

83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi
HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı
Saffet Sancaklı'yı cenazede soydular
Son dakika | Hamile eşini katleden Ozan Dum'dan akılalmaz sözler: Aldattığını düşünmüş!
Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
CHP'li belediyelerin doğa katliamı! İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
ARKADAŞINA GÖNDER
83 yaşındaki Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA