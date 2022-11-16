835 lira için ölüme gitmiş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde geçtiğimiz Ocak ayında çöp tenekesi yapılmak üzere şantiyeye getirilen varilleri kesimi sırasında meydana gelen ve evli ve iki çocuk babası Ali Şahin'in ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. İş Güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ve tanık ifadelerine yer verilen 11 sayfalık raporda; özellikle patlamadan önce yaşananlar dakika dakika anlatıldı. Raporda belediye şirketinin tedbirlerin hiçbirini almadığına da dikkat çekildi.

KEPEZ LİMANI'NDAN GETİRMİŞLER

Olayın 18 Ocak 2022 tarihinde 15:40 sıralarında Dardanos Caddesi üzerinde bulunan Kepez Belediyesi Şantiyesi'nde meydana geldiği belirtilen raporda; 20 adet varilin Kepez Limanı'ndan patlamadan 10 gün önce Temizlik İşleri Müdürü N.Y.'nin talimatıyla H.Ç. tarafından şantiyeye getirildiği anlatıldı.

KORKUNÇ DETAYLARI ANLATTI

Tanık ifadelerine yer verilen raporda; olaydan bir gün önce varillerin kesilmesi konusunda Temizlik İşleri Şefi H.Ç.'den talimat aldığını ve Ali Şahin ile birlikte varilleri çöp tenekesi yapmak üzere oksijen tüpüyle kesmeye başladıklarını belirten belediye işçisi F.G., kendisinin yanmaz tulum ve teçhizatla işe başladığını Ali'nin ise günlük kıyafetleriyle işe başladığını anlattı. Kesim sırasında, bir varilin genişlemeye başladığını ve biranda büyük bir gürültüyle patladığını, gözlerini açtığında Ali'nin tüm kıyafetleri yanmış bir vaziyette çıplak halde gelişi güzel koşturduğunu gördüğünü, kendisinin ise sadece montunun alev aldığını ve çıkartıp söndürdüğünü söyledi.

Ali'ye diğer işçilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiğini anlatan F.G., " Daha sonra Ali'yi hastaneye kaldırdık. Patlamanın etkisiyle belediyeye ait bir araçta hasar görmüştü. Kenidimi toparlayınca ben de kendi aracımla hastaneye gittim. Ali'de ileri derecede yanıklar vardı. İstanbul'a sevk edildi, bir gün sonra da hayatını kaybetti. Ben iş güvenliği açısından tüm tedbirlerimi almıştım olayın olduğu gün varilleri ben kesiyordum" dedi.

GARSON OLARAK BAŞLAMIŞ

Yapılan inceleme sonrası tespitlerin de yer aldığı raporda "Ali Şahin'in 07.09.2019 tarihinde servis elemanı olarak Kepez Hizmet Grupları İnş. San.Tic. A.Ş. tarafından işe alındığı, görev adının ve görev tanımının garson olduğu, 23.09.2021 tarihinde kişisel koruyucu ekipman zimmet formu imzalatıldığı ancak hangi görev tanımına göre iş kıyafetinin verildiği anlaşılmadığı, teslim alındığına dair bir imzasının olmadığı belirtildi. F.G.'nin ise inşaat işçisi olarak mesleki yeterlilik belgesinin olduğu, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katıldığı fakat görev tanımına "boya" yazıldığı açıklandı.

MAZOT KALINTILARINA RASTLANDI

Raporda ayrıca Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı müdürlüğü tarafından hazırlanan yangın kalıntıları analiz raporuna da yer verildi. Varil içerisindeki kimyasalın mazot kalıntısı içerdiği belirtilirken kazanın meydana gelmesinde işveren Kepez Hizmet Grupları İnş. San. Tic. A.Ş.'nin asli kusurlu olduğu açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Belediye personeli F.G., N.B. NY. Ve H.Ç. hakkında Taksirli Ölüme Neden olma suçundan soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Dardanos'ta bulunan şantiyede geçtiğimiz ocak ayında varillerin kesimi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada Fen İşleri Müdürlüğü'nde teknik ekip olarak görev yapan 35 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ali Şahin, bir anda çevreye yayılan alevlerin arasında kaldı.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yanıcı maddenin alev alması sonucu şantiye ateş yumağına dönerken Şahin'in yardımına çevredeki arkadaşları koşarken, yangın kısa sürede söndürüldü. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Şahin, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şahin, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEK BEKLİYORDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Şahin'in Kepez'deki evine ateş düştü. Şahin'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşı dökerken, Şahin'in eşi Demet Ela Şahin'in ikinci çocuklarına hamile olduğu ve yakın zamanda bebek bekledikleri ortaya çıktı.