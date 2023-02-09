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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:09 Son Güncelleme: 9.2.2023 18:10

Sabah.com.tr deprem bölgesinde! 84. saatte gelen mucize: 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde, Ahmet Yılmaz Apartmanının enkazında kalan 9 yaşındaki Berat Yıldız, 84'üncü saatte sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

SABAH İNTERNET
Sabah.com.tr deprem bölgesinde! 84. saatte gelen mucize: 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

84. SAATTE GELEN MUCİZE

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde, Ahmet Yılmaz Apartmanının enkazında kalan 9 yaşındaki Berat Yıldız, 83'üncü saatte sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

84. saatte gelen mucize! 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı | Video

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Sabah.com.tr deprem bölgesinde! 84. saatte gelen mucize: 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı
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