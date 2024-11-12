84 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim İ. (84) Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda geri manevra yaptığı sırada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla cadde üzerindeki bir lokantaya dalı. Kazada sürücü ile can pazarının yaşandığı lokantada bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı.Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Becerikli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı lokantanın güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntüde otomobilin geri geri manevra yaparak kafeye girdiği ve orada bulunan kişilere çarptığı anlar yer aldı.