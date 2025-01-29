840 engelli depremzedeye ortez protez desteği

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi bugüne kadar büyük kısmı depremzede olan 840 kişiye umut oldu. Merkez, depremde ampute olan kişilere yeni protezlerin yanı sıra mevcut protezlerinin cihaz parçası değişimi ve fizik tedavi hizmeti de veriyor. Merkezde ampütasyon ameliyatı geçiren bireylerin yaralarının iyileştirilmesinden protezlerin hazırlanmasına, protez sonrası fizik tedaviye kadar her aşama uzman bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor. Projenin bir diğer önemli başarısı, psikososyal destek ve fizik tedavi hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulması. Depremde sadece uzuvlarını değil, umutlarını da kaybeden bireyler için bu merkez, bir sağlık hizmetinden çok daha fazlası. Şu ana kadar 11 farklı ilden 840 engelli bireyin hayatına dokunulurken, bu bireylerin 560'ı Gaziantep'ten, 89'u Hatay'dan, 65'i Adıyaman'dan, 60'ı Kahramanmaraş'tan geldi. Her biri için özel olarak üretilen ortez ve protezler, onları yeniden hayata bağladı.