8,5 aylık hamile kadına trafikte silah çekti! Üç günde tahliye edildi!

Olay sonrası hastaneye kaldırılan 8,5 aylık hamile N.G.'nin ise erken doğum yaptığı öğrenildi. Kamuoyunda "baklavacı davası" olarak bilinen ve trafikte 2 aylık hamile bir kadının arabasına saldırdığı için yıllardır cezaevinde tutulan sanıkların aksine 8,5 aylık hamile kadına silahla saldıran Metin Gülen'in 3 günde cezaevinden tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.