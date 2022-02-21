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Giriş Tarihi: 22.2.2022

85 bin 26 yeni vaka, 268 vefat

85 bin 26 yeni vaka, 268 vefat
Türkiye'de dün 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı. 268 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 94 bin 402 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.85 oldu. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Kovid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi. ANKARA

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85 bin 26 yeni vaka, 268 vefat
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