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Giriş Tarihi: 24.8.2022 07:48 Son Güncelleme: 24.8.2022 07:49

85 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 85 bin kişiye kapı açıyor. Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı alım ile sağlık çalışanları heyecanla atama başvuruları dönemini bekliyor. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı detayları…

85 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" diyerek müjdeyi duyurmuştu. Şimdi adaylar soruyor: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler…

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 85 BİN ATAMA MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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85 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
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