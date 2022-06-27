85 yaşındaki kadının acı sonu: İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti!

Olay, dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı. Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman, iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., bu kez ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti.

Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden S.K., iş makinesini durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salman, burada hayatını kaybetti. Salman'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.