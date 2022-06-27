Haberler Yaşam Haberleri 85 yaşındaki kadının acı sonu: İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.6.2022 12:20

85 yaşındaki kadının acı sonu: İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti!

DHA
85 yaşındaki kadının acı sonu: İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan Fatma Salman (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş makinesi operatörü S.K. polise giderek teslim oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı. Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman, iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., bu kez ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti.

Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden S.K., iş makinesini durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salman, burada hayatını kaybetti. Salman'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
Bu sene Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
85 yaşındaki kadının acı sonu: İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA