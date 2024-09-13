8,5 yıldır Yasin’in yolunu gözleyen acılı aile: ‘Narin bulunsun diye çok dua etmiştik ama çok üzgünüz’

NARİN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Acılı aile geçen 8,5 yıldır Yasin'den gelecek bir haberi bekliyor. Türkiye'yi yasa boğan Narin olayını da en başından beri takip eden aile, küçük Narin'in sağ olarak bulunması için çok dua ettiklerini söyledi. Köyde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan baba Yavuz Şahin, "Narin kızımıza çok üzüldük. Onun sağ bulunması için çok dua ettik. Ama maalesef bu masum yavru cinayete kurban gitti. Bu acıyı en iyi biz biliriz. 8,5 yıldır evladımızın yolunu gözlüyoruz. Biz her gün ölüyoruz. Şuan yanımızda olsaydı kocaman bir delikanlı olacaktı. Büyüdüğünü bile göremedik. Öldüyse bile bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.

Anne Ümmü Şahin ise, "Narin'in ölüm haberi gelince içimden bir parça koptu. Sanki benim canımı aldılar. Bu çocuklara kıyanlara en ağır cezayı versinler. Yasin'imin de keşke bir mezarı olsa da toprağına sarılıp, onunla hasret giderebilsem. Çocuk katillerine acımasınlar. Cezaevlerinde çürüsünler" diye konuştu.