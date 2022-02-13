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Giriş Tarihi: 13.2.2022

86 bin 193 yeni vaka, 272 vefat

ANKARA
86 bin 193 yeni vaka, 272 vefat
Türkiye'de dün 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı. 272 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 73 bin 526 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.77, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.73 oldu. Uygulanan toplam aşı miktarı 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" ifadelerine yer verdi.

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86 bin 193 yeni vaka, 272 vefat
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