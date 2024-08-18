86 yaşında her gün cami temizliyor

Konya Çumra'da 86 yaşındaki Mehmet Mert emekli olduktan sonra ilçedeki Bardakçı Camiinde inşaat temizliğine yardım etmeye gitti. Babasının yıllarca bahçesini temizlediği camide bir süre temizlik yapan Mert, daha sonra babasından kalan mirası gönüllü olarak devam ettirmek için kolları sıvadı. Temizliğe başladığı yıllarda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu protez takılan, daha sonra farklı bir zamanda tekrar düşen Mehmet Mert'ine koluna platin takıldı. 86 yaşındaki Mert, büyük bir azimle her gün sabah camiye gelerek akşam saatlerine kadar temizlik yapıyor. İHA