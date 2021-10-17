Usulsüz ihale ve yolsuzluk operasyonu! 87 şüpheli hakim karşısında

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere usulsüzlük ve yolsuzluk yapılarak, devletin yaklaşık 60 milyon lira zarara uğratıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda aralarında müteahhit ve işadamlarının da olduğu 223 kişiden 87'si emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İHALELER MERCEK ALTINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırılıp, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada kurumun geçmişe dönük gerçekleştirdiği tüm ihaleler mercek altına alındı; 223 şüpheli tek tek tespit edildi.

BAKANLIK GÖREVDEN ALDI

Soruşturma devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Adana İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile yardımcıları görevden aldı. Söz konusu kararla ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı ama bu gelişmeden sadece 2 gün sonra operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında müteahhit ve işadamlarının da olduğu 223 isim gözaltına alındı.

60 MİLYONLUK USULSÜZLÜK

Edinilen bir başka bilgiye göre de zanlıların, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırıp, yaptıkları usulsüz işlemlerle de devleti yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü. Şüphelilerden 136'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Adana İl Milli Eğitim eski Müdürü V.D.'nin bulunduğu 87 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerin adliyedeki ifade işlemleri de sürüyor.