87 yaşındaki çifti dolandıranlara 10 milyon liralık ceza

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 87 yaşındaki İrfan ve Kamuran Türker çiftini 11 Şubat 2021'de arayarak kendisini polis olarak tanıtan sanık, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek, parayı teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan çift banka hesaplarına bulunan 186 bin Euro'yu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan sanığa verdi. Yaşlı çift olaydan bir hafta sonra 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan sanıklara verdi. Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen sanığın, 3'ünü de poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek ihbarda bulundu. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ



Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca hakkında mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sandıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'a 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca'ya ise 12 yıl 6'şar ay hapis ile 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezası verdi.