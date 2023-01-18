87 yaşındaki kadının yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Gündüz'ün (87) yaşadığı gecekondu geçtiğimiz sene yol üzerinde gerçekleşen bir kaza sonrası bariyerlerin evin üzerine yıkılması nedeni ile zarar gördü. Zarar gören evde yaşayamayan yaşlı kadın için muhtarlık ve Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Hayırseverlerin yardımı ile zarar gören evin yanında yaşlı kadına ait olan arsaya bir ev yapıldı. Evin tüm eksikleri giderildi ve oturulmaya hazır hale getirilerek yaşlı kadına teslim edildi. Komşuların yardımı ile dün sabah saatlerinde ev içerisinde temizlik yapılırken eşyaların bir kısmı da eve getirildi. Yeni evine yerleşmek üzere olan Zeynep Gündüz üzücü bir olayla karşılaştı. Gündüz'ün yeni evinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.