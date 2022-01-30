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Giriş Tarihi: 31.1.2022

88 bin 145 vaka, 189 vefat

ANKARA
88 bin 145 vaka, 189 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 428 bin 214 kişiden 88 bin 145'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 189 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 81 bin 530 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tablo için "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış, salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" dedi.

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88 bin 145 vaka, 189 vefat
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