8.9 kilo uyuşturucu ve silahla yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. B.H. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 510,65 gram Marihuana maddesi, sekiz kilo 390 gram Kokain maddesi, altı uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 37 mermi, iki cep telefonu ve 17 bin 700 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı B.H. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.