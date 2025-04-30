9 ayda 15 dakikalık uzağa gidebildi

İngiltere'de yaşanan olay kaplumbağaların yavaşlığını bir kez daha ortaya koydu. Leonardo isimli bir kaplumbağa 9 ay önce evden kaçtı. Kaplumbağanın bir anda gözünün önünden ayrıldığını belirten Anne Rachael, Leonardo'nun ilk kez dışarıda kaldığını ve kışı atlatamayacağını düşündüğünü belirtti. Sosyal medyada Leonardo için kampanya başlatıldı. Kaplumbağa, evinden yaklaşık 15 dakikalık bir uzaklıkta bulundu. Leonardo'nun bulunduğunu duyuran bir pet shop, "Harika bir haberimiz var! Geçtiğimiz hafta getirilen kaplumbağanın sahibi bulundu. Adı Leonardo! Geçen yıl kaybolmuştu, 9 aydır kayıptı. Sahipleri her yerde aradı ama bulamayınca umudu kaybettiler" dedi.