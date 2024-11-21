9 ayda 641 bin 510 bebeğe SMA taraması

Sağlık Bakanlığı, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'nın ortaya çıkmadan veya erken dönemde tespiti amacıyla 2022'den itibaren, evlenmeyi ve bebek sahibi olmayı planlayan çiftler ile yenidoğanlara yönelik ücretsiz taramalar yürütüyor. Türkiye, SMA konusunda evlilik öncesi tarama programını gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. SMA taramalarına yönelik çalışmalar, bakanlığın Erişkin Genetik Tarama Laboratuvarı ve Yenidoğan Genetik Tarama Laboratuvarı'nda yapılıyor. Evlilik öncesi SMA taraması ile 1294 SMA taşıyıcılığı şüpheli olan çift ileri tetkik amacı ile merkezlere yönlendirildi. 2024 yılının ilk 9 ayında, 468 bin 969 çifte SMA taraması yapıldı. Taramalar sonucunda, genetik risk taşıdığı belirlenen çiftler, isterlerse bedeli tamamen devlet tarafından karşılanan tüp bebek yöntemini tercih edip sağlıklı bir çocuk sahibi olabiliyor. Bakanlıkça tedavinin etkili olduğu erken dönemde SMA'nın tespiti amacıyla gerçekleştirilen yenidoğan taramaları kapsamında ise 2024 yılının ilk 9 ayında 641 bin 510 bebeğe SMA taraması yapıldı. Tanı alan bebekler, SMA tedavi merkezlerinde, hastalık bulgu vermeden, henüz sinir hasarı ortaya çıkmadan erken dönemde tedavi imkânını yakalıyor. 2022'den bu yana 375 SMA'lı bebek tedaviye yönlendirildi. Tedavi başarısı ilk yıl itibarıyla yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.