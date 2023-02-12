9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi





"ARKADAŞLARIMDAN HABER ALMAK İSTİYORUM"

Yaşadıklarını 'korkunç' olarak nitelendiren Özkan, "Çok ses geliyordu. Katliam gibi bir şeydi. Dışarıya çıktığımızda yağmur yağıyordu. Bütün arabaların üzerine güneş enerji panelleri düşmüştü. İnsanlar dışarıda bağırıyordu. Ben 9 aylık hamileyim. Yaşadıklarımı unutamıyorum. Çok farklı şeyler yaşadık. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Biz buraya gelmek zorundaydık. Orada hastanenin yıkıldığını duymuştum. Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım. Gelirken 'acaba doğru mu yapıyoruz' diye çok düşündüm. İyi ki gelmişiz çok güzel insanlarla karşılaştık. Böyle tanışmak istemezdim. Arkadaşlarımdan haber almak istiyorum."

"ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞADIK"



Elif Nur Özkan'ın eşi Arafat Özkan ise "Çok büyük sıkıntı yaşadık. Eşim yakın zamanda doğum yapacak. Hastaneler yıkıldığı için o telaşın içerisinde sağlam kalan arabamıza binip Antalya'ya geldik" diye konuştu. Elif Nur Özkan'ın annesi Bahar Yıldırım da depremden sonra 10-15 dakika birbirlerine sarılarak yağmurun altında beklediklerini anlattı. Özkan ailesinin oğlu Aybars (6), Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi. Elif Nur Özkan'ın babası Abdullah Yıldırım, uyanık olduğu anda koltuğa uzanırken gürültüyle sarsıntıyı hissedip, eşini uyandırdığını ve birlikte evin bahçesine çıktıklarını anlattı.