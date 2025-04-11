9 aylık hamile eşini öldürdü

MALATYA'NIN Hekimhan ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Bahçelievler Mahallesi'nde 25 yaşındaki A.K., 22 yaşındaki 9 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple silahla başından vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Öldürülen hamile kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı A.K. gözaltına alındı.