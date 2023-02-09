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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:13 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:39

9 aylık hamile Nehir İlkova enkazdan çıkartıldı

Hayat Merkez’de çalışmalara devam eden Ümraniye Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri 22 vatandaşı enkazdan sağ çıkardı. Enkaz altından çıkartılanlar arasında 9 aylık hamile Nehir İlkova’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Ümraniye Belediyesi ayrıca bölgeye 100 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
9 aylık hamile Nehir İlkova enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri 22 vatandaşı Hatay merkezde yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar sağ olarak kurtardı. Bunlar içinde Antakya devlet hastanesi enkazından 33 saat sonra kurtardıkları 31 yaşındaki Leman, merkezde bir binanın enkazından 36 saat sonra kurtardıkları 9 aylık hamile Nehir İlkova ve yine merkezde bir enkaz altından 50 saat sonra kurtardıkları anne ve oğlu Dudunaz ile Asaf'ın son durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan depremin olduğu andan itibaren yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi deprem bölgesine gönderdiği çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok sayıda aracı bölgeye sevk etti. 16 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, 3 Arama Kurtarma aracı, mobil ikram aracı ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere 5 adet araç ve 13 personel, 2 tır, 9 adet minibüs, 1 ekskavatör, 2 beko loder, 1 eskort aracı, 8 personel, 3 hilti, 3 konteyner, 13 çadır, 3 kamyon kumanya ve mobil mutfak hızlı bir şekilde kuruldu. Toplamda 32 personel deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığının başlattığı kampanya kapsamında vatandaşlar bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, temizlik ürünleri, gıda malzemesi ve birçok ihtiyaç malzemesini yardım noktalarına ulaştırdı. Toplanan yardımlar tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. İlçeden şu ana kadar deprem bölgesine 100 tır yardım malzemesi sevk edildi.

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9 aylık hamile Nehir İlkova enkazdan çıkartıldı
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