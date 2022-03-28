4 aylık kızını boğar gibi yaparak görüntülerini çekti: “Eski eşimi korkutmak için çekip gönderdim”

Olay Kayapınar ilçesinde yaşandı. Anne E.K., ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi M.K.'yi korkutmak iddiasıyla 9 aylık kızı henüz 4 aylık iken cep telefonu ile görüntülerini çekti. Küçük kızı R.E.K.'nin yüzüne yastık koyup boğacağını söyleyen anne E.K.'nin cep telefonu ile çektiği bu görüntüler ortaya çıktı. Polise verilen görüntüleri eski eşine gönderdi. Eşinin görüntüleri polise vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, görüntülerde küçük kızı için "öl, öl" dediği anne E.K.'yi gözaltına aldı.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR GÖREVLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Anne E.K., polis tarafından anne ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'de çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen görevliler, R.E.K.'nin savcılığın kararıyla koruma altına alınması amacıyla çalışmalara başlatırken, savcılık bebeği inceleme tamamlanana kadar babası M.K.'ya verdi.

"GÖRÜNTÜLERİ 4 AYLIK İKEN ÇEKTİM"



Emniyetteki ifadesinde anne E.K., eski eşini korkutmak amacıyla çektiği görüntülerde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını belirterek, boğarak öldürme gibi bir niyetinin olmadığını savundu. Kızı 4 aylık iken söz konusu görüntüleri çektiğini söyleyen E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, yapılan kontrollerde annenin herhangi bir sağlık probleminin de olmadığı kaydedildi.