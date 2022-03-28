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Giriş Tarihi: 29.3.2022

9 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
9 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı

Diyarbakır’da E.K. adlı kadın 9 aylık kızının yüzüne yastıkla bastırdığı görüntüleri eski eşine gönderdi. “Eski eşimi korkutmak için yaptım’ dedi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde E.K. adlı kadın, 9 aylık kızı R.E.K'yı yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eski eşine gönderdi. Eşinin suç duyurusu üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp baba M.K'ya teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde E.K'nın, kızının yüzüne yastığı bastırırken 'Öl, öl' dediği duyuluyor. E.K.'nın, emniyetteki ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

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9 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı
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