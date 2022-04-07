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Giriş Tarihi: 8.4.2022

9 bin 354 yeni vaka, 36 vefat

ANKARA
9 bin 354 yeni vaka, 36 vefat
Türkiye'de dün 215 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 10 bin 885 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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9 bin 354 yeni vaka, 36 vefat
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