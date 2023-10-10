Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu 9 kişinin yasadışı yollarla önce Türkiye'ye ardından ise Kastamonu'ya geldiklerini tespit etti. Merkez İnönü Mahallesi'nde bir ikamette saklandıkları tespit edilen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından ikamete yapılan operasyonda Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.