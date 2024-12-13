9 gündür kayıp adamın cesedi ormanda bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 5 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olan Hayati Çakır'a ait olduğunu tespit edildi.