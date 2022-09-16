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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:36 Son Güncelleme: 16.9.2022 12:17

9 gündür kayıp mühendisten haber alınamıyor

Mısır'ın Suez Limanı’nda 7 Eylül’de demir alıp açık denize açılan yük gemisinde kaybolan Giresun’lu Makine mühendisi Yiğit Acar'dan (24), 9 gündür haber alınamıyor. Anne Acar,” Cumhurbaşkanımıza güveniyorum, Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum”

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
9 gündür kayıp mühendisten haber alınamıyor

Mısır'ın Suez Limanı'nda 7 Eylül'de demir alıp açık denize açılan yük gemisinde kaybolan Giresun'lu Makine mühendisi Yiğit Acar'dan (24), 9 gündür haber alınamıyor. Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ülkede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını takip ettiği Acar'ın Giresun'da yaşayan ailesi de çocuklarından gelecek haberi umutla bekliyor. Oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Arzu Acar da "Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu oralarda bırakmasınlar" dedi.

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın, 7 Eylül günü akşam saatlerinde gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında ise mühendis Acar'dan iz bulunamadı. Konu, Kahire Büyükelçiliği'nce Mısır makamlarına bildirilerek başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları sürüyor.

Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ülkede başlatılan arama kurtarma çalışmalarını takip ettiği gemicinin Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde umutlu bekleyişini sürdüren hemşire annesi Arzu ve öğretmen babası Sinan Acar, kaybolan çocuklarının bulunmasını istiyor.

"ÇOCUĞUM BULUNSUN"

Baba Sinan Acar, "Oğlum ile en son görüşmemizde ona, gitmesen havalar biraz daha ılısa dedik. O da bana "babacım İlla gideceğim, bu benim mesleğim. Çalışmak istiyorum" dedi. Geminin kaptanıyla ayın 5'inde Mısır'a gittiler. Gemiye binince görüştük. İlk gün kendisine 'dinlen' denmiş. Oğlum da kamarasına gidip istirahate çekilmiş. Ertesi gün oğlumu aradık, ulaşamadık, ortada yok. Devletimiz, herkes bizleri aradı, Cumhurbaşkanı danışmanı aradı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz var. Çocuğum bulunsun istiyorum. Yüreğim yanıyor. Cumhurbaşkanım, aramalar genişletilsin. Devletime, herkese teşekkür ederim. Milletimiz dualarını esirgemesin" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA, DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"

Oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Arzu Acar da "Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu oralarda bırakmasınlar. Cumhurbaşkanımıza, devletimize güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Çocuğumu bulana kadar aramalar devam etsin" diye konuştu.

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9 gündür kayıp mühendisten haber alınamıyor
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