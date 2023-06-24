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Giriş Tarihi: 25.6.2023

9 günlük tatilde köpek otellerinde yoğun mesai

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
9 günlük tatilde köpek otellerinde yoğun mesai
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte köpek otellerinde de yoğunluk yaşanıyor. Tatile gitmek isteyen köpek sahipleri, yanlarında götüremedikleri köpeklerini köpek otellerine bırakıyor. Beykoz'da 30 köpek kapasiteli oteli işleten köpek eğitmeni Tufan Sakarya, "Eğitim, konaklama, danışmanlık, kreş ve transfer hizmetleri veriyoruz. İhtiyaca göre bir gün kalan da, bir sene kalan da var. Yazın köpeklerin pansiyon ihtiyacı artıyor. Yeşil alanda oynuyorlar. Suyu sevenler havuzda yüzüyor. Bazı köpekler pansiyonun yanında eğitim de alıyorl. Neye ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Özel günlerde köpekler için mangal da yapabiliyoruz" diye konuştu.

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9 günlük tatilde köpek otellerinde yoğun mesai
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