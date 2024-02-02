9 ilde 37 kuyumcu böyle dolandırıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, Ankara başta olmak üzere başka illerde bulunan kuyumculara gerçek altın süsü verilmiş altın kaplaması yapılmış sahte altın vererek dolandırıcılık suçu işleyen 4 kişinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

37 KUYUMCUYU DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin Ankara'da 12 olaya karıştıkları, Tokat, Sivas, Çorum, Sakarya, Elazığ, Diyarbakır, Kars olmak üzere 8 ilde 25 kuyumcuyu mağdur ettikleri tespit edildi.

PARALAR BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI

Kuyumculara sahte altın vererek nakit paraya dönüştüren şüphelilerin bir miktar parayı ATM'lerden başka hesaplara yatırarak yakalanmaları halinde paraya el konulmaması için önlem aldıkları MASAK ile yapılan ortak çalışmada tespit edildi. Sahte altınları piyasaya sürmelerinden dolayı şüphelilerin 250 bin Türk lira vurgun gerçekleştirdikler belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN BÖYLE GİZLENDİLER

Şüpheliler ifadelerinde; dolandırmak amaçlı girdiği kuyumcuların güvenlik kameralarına yakalanmamak için şapka, bere gibi aksesuarlar kullandığı, il il gezerek piyasaya sahte altın verdikleri, kuyumculara altın veren kişilerin sürekli olarak değiştirerek yakalanma şanslarını

azalttıklarını aktardı.

DOLANDIRICILARIN SON DURAĞI CEZAEVİ

Ankara emniyetindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişide adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.