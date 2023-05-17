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Giriş Tarihi: 17.5.2023 08:31 Son Güncelleme: 17.5.2023 09:00

9 ilde operasyon: 15 gözaltı…

İstanbul merkezli dokuz ilde FETÖ’ye düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
9 ilde operasyon: 15 gözaltı…

İstanbul Polisi FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. "Ankesör/Büfe" telefonlarından aranmak suretiyle FETÖ mensubu olan kişilerle iletişime geçtikleri tespit edilen, yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden bazı kodlamalar yapmak suretiyle FETÖ mensuplarını bazı kamu görevlerine yerleştirdikleri saptanan 19 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

3 aktif Astsubay, 2 aktif Uzman Çavuş, 1 aktif Uzman Erbaş, 1 ihraç Üsteğmen, 1 ihraç Teğmen, 1 emekli Astsubay, 1 istifa etmiş Uzman Çavuş, 7 eski Askeri Öğrenci ve 1 Avukat olan 18 kişiden 15'i, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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9 ilde operasyon: 15 gözaltı…
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