9 ilde organize suç örgütlerine ağır darbe: 5 ayrı suç örgütü çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, cinsel istismar, insan ticareti, uyuşturucu imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı, bilişim yoluyla dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik baskınlar düzenlendi.

130 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 99'U TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 130 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 99'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda, 40 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 18 arsa ve 10 otomobil olmak üzere yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.