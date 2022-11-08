"9 Kasım yarım gün mü, okullar ve iş yerleri açık mı? 9 Kasım tatil mi, öğleden sonra resmi tatil mi sayılıyor?" sorularının yanıtları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi araştırılmaya başlandı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan bu tarih öncesine denk gelen günün yarım gün mü tatil mi olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrencilerin gündeminde yer alan 9 Kasım yarım gün mü resmi tatil mi? İşte yanıtı.
9 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?
9 Kasım tatil olmayacak. Öğrenciler okula gidecek, çalışanlar ise işlerine devam edecek.
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.
Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir.
10 KASIM TATİL Mİ?
10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.