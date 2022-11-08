"9 Kasım yarım gün mü, okullar ve iş yerleri açık mı? 9 Kasım tatil mi, öğleden sonra resmi tatil mi sayılıyor?" sorularının yanıtları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi araştırılmaya başlandı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan bu tarih öncesine denk gelen günün yarım gün mü tatil mi olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrencilerin gündeminde yer alan 9 Kasım yarım gün mü resmi tatil mi? İşte yanıtı.