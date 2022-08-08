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Giriş Tarihi: 9.8.2022

9 kaza 13 ölüm

Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı. Antalya’da aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan baba ile kızı can verdi

HAMZA ALP
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
9 kaza 13 ölüm
Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti. Antalya'da sürücü Özgür Atik'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. Sürücü Özgür Atik (43) ve kızı Necla (16) feci şekilde can verdi. Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Fatih Benli yaralandı, eşi Dudu (37) ile kızı Ayşe Zümra Benli (1) hayatını kaybetti. Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobildeki E.T. ve İ.T. öldü. Denizli'nin Çal ilçesinde otomobilin, traktörün taşıdığı dolu su tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar Konya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki İlayda Eroğlu (19) ile Seda Nur Yılmaz (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Adana'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak, minibüsün çarpması sonucu öldü. Denizli'de altyapı antrenörlüğü yapan F.T. idaresindeki otomobil, V.E. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol hayatını kaybetti.

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9 kaza 13 ölüm
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